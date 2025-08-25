Albacete y Cocemfe refuerzan su alianza para impulsar la accesibilidad universal en la ciudad

El alcalde de la ciudad y concejal de Inclusión y Accesibilidad, Manuel Serrano, y el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, Cocemfe Albacete, Marcelino Escobar, han firmado un convenio de colaboración entre ambas entidades para dar continuidad a la gran labor que esta asociación de referencia en materia de discapacidad realiza a través de la Oficina de Accesibilidad Universal, con una subvención directa por valor de 30.000 euros para el último semestre del presente año, una vez que se ha modificado el convenio para poder ajustarlo a los años naturales.

Un acuerdo que, tal y como ha recordado Manuel Serrano, se enmarca dentro del Plan de Accesibilidad Universal ‘Albacete para las personas 2025’ puesto en marcha para adoptar medidas encaminadas a mejorar la accesibilidad universal en el municipio tanto en el urbanismo, edificación de uso público y transporte público, como en los medios digitales, páginas web y Apps móviles, facilitando la plena integración del colectivo de personas con discapacidad en particular y a la vez haciendo estas mejoras extensivas y perceptibles para todos los ciudadanos y visitantes.

Manuel Serrano ha reiterado su compromiso “inquebrantable” con la inclusión y la accesibilidad, al tiempo que ha agradecido a Cocemfe su labor “incansable” a favor de las personas con discapacidad, así como su “magnífica” gestión al frente de esta Oficina para impulsar la accesibilidad en la ciudad de Albacete desde un enfoque “trasversal, sostenible y para todas las personas”.

Según ha explicado Manuel Serrano, el trabajo que Cocemfe realiza a través de esta Oficina, ubicada en el Centro ‘Ágora’ de la calle Lepanto, consiste en impulsar, coordinar y dotar de coherencia las políticas y acciones que en materia de promoción de la accesibilidad se acometan desde las distintas áreas del Ayuntamiento para mejorar la eficiencia de la gestión pública, facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contribuir a la realización de actividades de utilidad pública, así como al fomento de la participación social de las personas con discapacidad.

El alcalde ha asegurado que seguirá trabajando de la mano de Cocemfe para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades entre las personas con discapacidad a través de la promoción de la autonomía personal, la inclusión social, la accesibilidad universal, el acceso al empleo y la erradicación de toda forma de discriminación.