El Ayuntamiento de Albacete respalda las fiestas patronales de esta pedanía

Los concejales de Proximidad, Carlos Calero, y de Cultura, Elena Serralle, del Ayuntamiento de Albacete han trasladado el apoyo del Equipo de Gobierno por la conservación de las tradiciones populares de las pedanías.

Así lo han manifestado durante su asistencia a la tradicional procesión con la imagen del patrón de Casa de las Monjas, San Joaquín, por las calles de la pedanía, acompañado por la Asociación Musical ‘San Marcos’ de El Salobral, y la posterior misa oficiada por el párroco de Pozo Cañada, Francisco Callejas, que hoy ha tenido lugar en esta pedanía albaceteña, en el marco de sus fiestas patronales, según ha informado el propio Consistorio en nota de prensa.

Carlos Calero y Elena Serrallén han querido acompañar a los vecinos y vecinas de Casa de Las Monjas durante uno de los eventos más destacados y esperados de las fiestas en honor a su Patrón, que este domingo concluirán con la traca final.