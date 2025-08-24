El Ayuntamiento de Albacete respalda las fiestas patronales de esta pedanía

El Equipo de Gobierno ha reivindicado las tradiciones populares en la procesión de la imagen del patrón de Casa de las Monjas, San Joaquín, por las calles de la pedanía

infoCLM Send an email 24 agosto, 2025 - 16:55
Foto: AYUNTAMIENTO Albacete
Procesión de San Joaquín en la pedanía de Casa de Las Monjas. REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 24/8/2025

Los concejales de Proximidad, Carlos Calero, y de Cultura, Elena Serralle, del Ayuntamiento de Albacete han trasladado el apoyo del Equipo de Gobierno por la conservación de las tradiciones populares de las pedanías.

Así lo han manifestado durante su asistencia a la tradicional procesión con la imagen del patrón de Casa de las Monjas, San Joaquín, por las calles de la pedanía, acompañado por la Asociación Musical ‘San Marcos’ de El Salobral, y la posterior misa oficiada por el párroco de Pozo Cañada, Francisco Callejas, que hoy ha tenido lugar en esta pedanía albaceteña, en el marco de sus fiestas patronales, según ha informado el propio Consistorio en nota de prensa.

Carlos Calero y Elena Serrallén han querido acompañar a los vecinos y vecinas de Casa de Las Monjas durante uno de los eventos más destacados y esperados de las fiestas en honor a su Patrón, que este domingo concluirán con la traca final.

infoCLM Send an email 24 agosto, 2025 - 16:55
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba