‘Juntas avanzamos’: Un programa para promover bienestar físico, emocional y social de las mujeres de Albacete

La concejala de Igualdad, Gala de la Calzada, ha asegurado que “el Equipo de Gobierno trabaja sin descanso para promover la igualdad real entre hombres y mujeres y prevenir la violencia de género en Albacete”, apostando de manera decidida por iniciativas como el proyecto ‘Juntas Avanzamos’ que persigue “dotar a la población femenina de las capacidades, habilidades y herramientas necesarias promover procesos de cambio individual y colectivo”.

“Un proyecto encaminado a fortalecer el bienestar físico, emocional y social de las mujeres de Albacete, propiciando la asunción de cambios que permitan la superación de barreras, invisibles unas, más visibles otras, que los procesos de socialización no igualitarios han generado”, tal y como ha explicado Gala de la Calzada, que volverá a ser una realidad en nuestra ciudad, desarrollándose en una edición desde septiembre de este año a junio de 2026, en el marco del Plan para la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres del Ayuntamiento.

La concejala ha puesto en valor la importancia que tiene este proyecto, que cuenta con un enfoque integral, a la hora de propiciar un cambio positivo en la vida de las mujeres, una vez que pone a su disposición “herramientas y aprendizajes que las capacitan para asumir nuevos roles, fortalecer su bienestar y promover una vida más equilibrada y plena que garantice la mejora de la calidad de vida de las mujeres”.

Foto: Ayto. Albacete

Gala de la Calzada ha recordado pueden participar en este proyecto, gestionado por la empresa adjudicataria Vértice Cultural, mujeres a título personal, así como asociaciones que trabajen con el colectivo en el municipio, señalando que las actividades se podrán desarrollar en las salas y espacios de dependencias municipales designados por el Ayuntamiento y en las sedes de entidades pertenecientes al Consejo Municipal de las Mujeres y de la Igualdad.

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local, las actividades que se desarrollarán durante este periodo en las sedes de las asociaciones y entidades participantes, la concejala ha explicado que de octubre a diciembre, se desarrollarán los siguientes talleres: Entre nosotras: cuidar, sanar y empoderar; Danzaterapia: mujer de tiempo y ritmo; Tinta de mujer: expresa tu historia; Arte en tela, fuerza en nosotras; Sexualidad libre: mujeres fuertes; Mindfulness Eating: comer con conciencia, vivir con poder; y Diseña tu voz: Canva para mujeres que inspiran.

Los talleres previstos de enero a marzo de 2026 son Macetarte; Murales con voz; Mujeres digitales: banca online para el empoderamiento financiero; Energía femenina y movimiento: taller de bienestar; Mi luz, mi fuerza: taller de velas; y Actúa tu poder: teatro y roleplaying.

Por último, de abril a junio, se desarrollarán los talleres Manos que crean, mujeres que empoderan; Jugamos juntas: estrategias de igualdad y bienestar emocional; Al ritmo de nosotras; Aires de cambio: pintando abanicos, tejiendo igualdad; Reír juntas, sanar juntas; y Conectadas y empoderadas: usos del certificado digital y otros trámites online’.

También se han programado actividades abiertas a todas las mujeres de la ciudad de Albacete y sus pedanías que deseen formar parte de este proyecto: El 29 de octubre, se llevará a cabo ‘Caminando Juntas: Senderos de Empoderamiento y Sororidad, con una caminata hacia La Pulgosa; el 13 de noviembre, Tras las huellas de ellas; Mujeres, historia y Poder, donde se incluye una visita al Museo Provincial; el 10 de diciembre, Navidad en femenino: una mirada distinta, para contemplar las luces navideñas y visitar el Chalet Fontecha; el 29 de enero, Vivir Libres: Taller de Prevención y Protección; el 26 Febrero: Forjando Fuerza: Mujeres, Historia y Sororidad en la Cuchillería, con visita al Museo de la Cuchillería; el 26 de marzo, Biodanza en Hermandad: Bailando hacia la Igualdad, con parada en la Fiesta del Árbol; el 16 de abril, Escribe para aprenderte: Escritura en clave de mujer, en el Centro Ágora; el 14 de mayo, Terapia en Clave de Juego: Volver a Jugar, Volver a Sentir en el Parque Abelardo Sánchez; y el 11 de junio: Entre Plantas y Mujeres: Empoderamiento con Raíz Femenina, en el Jardín Botánico.

Además, Gala de la Calzada ha explicado que se llevará a cabo un encuentro de mujeres de los barrios rurales de Albacete en el centro sociocultural de Aguas Nuevas, “no solo para compartir experiencias y visibilizar la fuerza, sabiduría y liderazgo de mujeres que sostienen comunidades, territorios y saberes, sino como un recordatorio de la importancia de seguir trabajando por una igualdad real y luchando contra la violencia machista, creando un entorno donde todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con las mismas oportunidades y derechos”. Del mismo modo, habrá un encuentro interasociativo en Valencia.

La concejala ha animado a participar en los diferentes talleres y actividades programados, explicando que en el caso de los asociativos, las asociaciones interesadas podrán inscribirse a través de correo electrónico([email protected]) o en el teléfono 666 883 409, de octubre-diciembre, enero-marzo, y abril-junio, por orden de inscripción o hasta agotar las horas disponibles, mientras que para las actividades abiertas, escaneando el código QR, facilitado para cada actividad (hasta completar plazas).