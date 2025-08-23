Joven gravemente herido tras caer de una tirolina en Albacete

Un joven de 20 años, cuyas iniciales son M.G.M, ha resultado politraumatizado tras caer al suelo mientras se deslizaba por una tirolina que, al parecer, se ha desprendido cayendo el afectado al suelo en un camping situado en la carretera CM-3225 de Letur, según ha informado el servicio de emergencias 112 a Info CLM.

El accidente ha ocurrido a las 12:52 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado Guardia Civil, una ambulancia de urgencias y un helicóptero sanitario, que ha trasladado al afectado al Hospital General de Albacete. El joven fue atendido en el lugar por un médico de urgencias.