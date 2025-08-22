Esta localidad de Albacete enciende sus Fiestas Patronales con el apoyo de la Diputación

El presidente de la Diputación de Albacete, Santi Cabañero, participaba en la tarde-noche de este jueves en el arranque oficial de las Fiestas Patronales de Fuentealbilla 2025, compartiendo este momento de inicio con la alcaldesa, Amparo Gómez, el Gobierno y Corporación Municipales, integrantes del grupo Popular en la institución provincial, representantes de la JCCM y del Senado, ediles procedentes de otras localidades, además de con centenares de vecinos y vecinas que se daban cita en la Plaza Mayor para vivir este comienzo oficial de las celebraciones.

Se extenderán hasta el día 25, rinden homenaje al Santísimo Cristo del Valle, patrón del municipio, y combinan tradición, cultura, deporte, gastronomía y música (de nuevo, gran protagonista anoche, de la mano de la magnífica Agrupación Musical La Armonizadora) con un extenso programa en el que destacan la cabalgata de apertura, la tradicional hoguera y procesiones, los espectáculos teatrales, los torneos deportivos, la gazpachada popular o los grandes conciertos y verbenas que llenarán de ambiente las calles de la localidad.

La Diputación, junto a los pueblos en la organización de sus fiestas

Cabañero tuvo ocasión de comentar y de comprobar una vez más en Fuentealbilla la importancia de estos encuentros populares como espacios que refuerzan la identidad colectiva, impulsan la convivencia y dinamizan la economía local.

En este sentido, éste es uno de los 74 municipios beneficiados por la nueva Convocatoria de Ayudas a Fiestas Populares y Tradicionales 2025 puesta en marcha por la Diputación, dotada con un millón de euros y con ayudas que oscilan entre 7.000 y 18.000 euros.

Un respaldo con el que el Ayuntamiento ha podido tener apoyo para complementar la programación musical de sus festejos con actuaciones y conciertos que son un aliciente añadido para los vecinos, vecinas y visitantes, consolidando así la capacidad de las fiestas de atraer turismo, generar movimiento económico y promover el orgullo de pertenencia.

Juventud y tradición, protagonistas

El arranque de las fiestas ha tuvo como protagonistas a la Corte de Honor y la Corte Infantil, así como a los y las jóvenes de las Quintas, que encarnan la continuidad de una tradición que hunde sus raíces en la historia local y que cada año se renueva con la implicación de nuevas generaciones.

“Detrás de cada fiesta hay un pueblo que se organiza, se esfuerza y se une en torno a lo que le identifica. Y desde la Diputación queremos estar siempre al lado de nuestros municipios, facilitando que esas celebraciones se mantengan vivas y sean cada vez más atractivas y participativas”, subrayaba el presidente provincial.

Fiestas que proyectan a la provincia

Cabañero felicitaba al Ayuntamiento de Fuentealbilla, a la alcaldesa y a toda la ciudadanía por el empeño y la ilusión con la que se han preparado estos días, y ha puesto en valor el papel que tienen este tipo de celebraciones para proyectar una imagen positiva de los pueblos de Albacete, tanto en lo cultural como en lo turístico.

“Lo que comienza con cada cita de estas características es mucho más que un programa festivo: es un ejemplo de cómo la tradición, la cultura y la participación vecinal construyen comunidad, riqueza y futuro”, señalaba el presidente provincial.