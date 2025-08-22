Albacete pagó a sus proveedores con una media de 18 días en el segundo trimestre del año 2025

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, asegura que “el Equipo de Gobierno está consolidando la tendencia a la baja a la hora de pagar a los proveedores"

infoCLM Send an email 22 agosto, 2025 - 18:02
Imagen de archivo / Ayuntamiento de Albacete

El concejal de Hacienda, Alberto Reina, ha valorado muy positivamente el informe de Tesorería analizado hoy en la Comisión de Hacienda referente al segundo trimestre del año, en cuanto a morosidad se refiere, ya que nos sitúa nuevamente como una de las administraciones que más pronto paga a sus proveedores, con una media de 18,15 días, por debajo de la media nacional y del resto de ayuntamientos.

Concretamente, Alberto Reina ha explicado que el pago medio a proveedores del Ayuntamiento de Albacete ha sido de 11,93 (abril), de 14,60 (mayo) y de 15,92 (junio), mientras que en el caso de la Administración central ha sido de 25,42 (abril); 25,11 (mayo); 23,08 (junio), y para la media de la administración local ha sido de 32,09 (abril); y 31,87 (mayo); sin disponer todavía del dato de referencia de junio. 

El concejal de Hacienda ha destacado que “el Equipo de Gobierno está consolidando la tendencia a la baja a la hora de pagar a los proveedores gracias a la solvencia y fiabilidad del Ayuntamiento”, ayudando de este modo a las empresas “a mejorar su eficiencia y competitividad al reducir sus costes financieros al cobrar de forma casi inmediata”.

Alberto Reina ha agradecido a los trabajadores municipales su eficacia y profesionalidad para conseguir estos resultados, a pesar de la dificultad que ha supuesto la implementación de los nuevos programas de contabilidad y de gestión de ingresos y pagos.

Además, el concejal de Hacienda ha asegurado que “seguiremos trabajando para controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad en el Ayuntamiento de Albacete”.

Alberto Reina ha recordado que la ley establece para el sector público un máximo de 30 días para el pago y a partir de ese momento se devengan automáticamente intereses de demora por falta de pago. 

La normativa dedicada a controlar la deuda comercial y erradicar la morosidad de las administraciones públicas obliga, en aras de la transparencia, a informar públicamente de los pagos realizados en cada trimestre natural y las operaciones que al final del trimestre estén pendientes de pago.

infoCLM Send an email 22 agosto, 2025 - 18:02
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba