22 clubes de ciclismo y BTT de la provincia de Albacete reciben respaldo económico de la Diputación

La Diputación de Albacete sigue demostrando su compromiso con el deporte base y, en particular, con el ciclismo. La institución provincial ha resuelto la convocatoria de subvenciones específicas para clubes de ciclismo y BTT correspondientes a la temporada 2024/2025, destinando apoyo económico a 22 clubes de distintas localidades del territorio.

Se trata de una ayuda que garantiza que estas entidades puedan afrontar gastos esenciales como la participación en competiciones, la equipación o la organización de actividades, y seguir promoviendo la práctica de un deporte que goza de enorme arraigo en la provincia.

Impulso al deporte en cada rincón de la provincia

El reparto de estas ayudas evidencia la vocación de la Diputación por llegar a todo el territorio, con clubes beneficiados en municipios como Madrigueras, Villarrobledo, Hellín, Tobarra, Bonete, Ontur, Riópar, Casas de Ves o El Bonillo, entre otros. Una apuesta que, como ha subrayado el diputado de Deportes, Dani Sancha, responde al objetivo de “garantizar que, vivas donde vivas, tengas la oportunidad de practicar ciclismo en tu pueblo o en tu ciudad, porque sabemos que este deporte es motor de vida saludable, de convivencia y de orgullo para nuestra tierra”.

En este sentido, Sancha ha recalcado que “el compromiso de la Diputación es claro en estos últimos años: impulsar el ciclismo en todas sus modalidades, tanto en carretera como en BTT. Tenemos un Circuito que cumple 18 años y que, junto con esta convocatoria, ayuda a los clubes de la provincia a organizar pruebas en nuestros pueblos, de la mano de los ayuntamientos y de la Diputación”.

Un referente provincial en ciclismo

El diputado ha recordado que esta convocatoria de ayudas específicas para clubes ciclistas es un ejemplo más de la apuesta estratégica de la Diputación por esta disciplina, a la que se suman iniciativas ya consolidadas como ese ya citado Circuito Provincial de BTT, referente nacional con miles de participantes cada temporada; las grandes pruebas como la Gran Fondo Sierra de Albacete y la Gran Fondo Sierra de Alcaraz; o el respaldo a competiciones de ámbito estatal como el Campeonato de España de Ciclismo Escolar celebrado en Tarazona de la Mancha este verano, o la Copa de España de Gravel.

“Ayudamos también a los clubes de ciclismo en carretera que organizan eventos a lo largo del año, incluidas escuelas deportivas, y creo que en estos años hemos dado un salto importante. Tenemos más pruebas escolares que nunca, pruebas cicloturistas que son referentes a nivel nacional y un Circuito BTT que sigue creciendo con citas de primer nivel, como la Copa de España de Gravel o la Copa BTT de Alcalá de Júcar y Valdeganga”, ha señalado Sancha, asegurando que “la bicicleta va a jugar un papel fundamental en los próximos proyectos en los que la Diputación de Albacete va a estar implicada, porque para todos es importante”.

Compromiso, transparencia y cercanía

La convocatoria se ha resuelto en un proceso transparente y fiscalizado, con la intervención de la Comisión Valoradora y los informes técnicos correspondientes. El importe de las ayudas oscila entre los algo más de 160 euros (al Club Ciclista Tierrallana) y los más de 1.000 (al CD Elemental MTB Madrigueras), con un reparto equilibrado que reconoce la labor de todos los conjuntos participantes.

El abono de las ayudas se realizará una vez los clubes justifiquen los gastos subvencionables, cuyo plazo se extiende hasta el 31 de octubre de 2025.

Con esta medida, la Diputación de Albacete reafirma su apoyo a la práctica deportiva y a la vida saludable, poniendo de manifiesto cómo con la suma de esfuerzos desde la base el deporte es un instrumento de cohesión social, de desarrollo rural y de dinamización de la vida en nuestros pueblos.