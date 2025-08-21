Vuelve a Albacete ‘Patio Flamenco’

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la nueva edición del Patio Flamenco, acompañada por María Victoria Fernández, la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer y Miguel Ángel Gallardo, actor, director y presentador del evento.

Serrallé ha afirmado que “el Patio Flamenco es ya una cita imprescindible de nuestro verano, un espacio donde el arte jondo se vive con cercanía, en el entorno único del Patio de Caballos de la Plaza de Toros”, asegurando que “este ciclo es la demostración de que esta música tradicional es parte viva de nuestra cultura, un arte que conecta pasado y presente y que conserva la esencia de nuestras raíces”.

La concejala ha reafirmado el compromiso del Equipo de Gobierno con una cultura “accesible, plural y de calidad, que se acerque a todas las personas y que utilice nuestros espacios más emblemáticos para crear momentos de convivencia”, invitando así a toda la ciudadanía y a quienes visitan la ciudad a disfrutar del evento.

Foto: Ayto. Albacete

El ciclo comenzará el 25 de agosto a las 22:00 horas con Francisco Escudero ‘El Perrete’, acompañado a la guitarra por Rubén Levaniegos. El cantaor, nacido en Lanzarote y criado en Badajoz, se ha consolidado como una de las voces flamencas más versátiles y prometedoras del panorama nacional.

El 26 de agosto a las 22:00 horas será el turno de Raúl Montesinos, junto al guitarrista Antonio Carrión. Montesinos, ganador de la Lámpara Minera en el Festival Internacional del Cante de las Minas, destaca por su ejecución tradicional, su enfoque clásico y su profundo sentido del cante ‘ad libitum’.

Foto: Ayto. Albacete

El ciclo cerrará el 27 de agosto a las 22:00 horas con Lela Soto, acompañada por Rubén Martínez. Reconocida como una de las voces jóvenes más prometedoras del flamenco actual, combina frescura con tradición. Esta velada será a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Las entradas, con un precio de 10 euros por día, están disponibles en www.globalentradas.com, en la taquilla del Auditorio Municipal de Albacete a partir de hoy, en horario de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00, así como en la Plaza de Toros desde una hora antes de cada espectáculo. La apertura de puertas será a las 21:30 horas.