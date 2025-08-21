Novedades sobre los Planes Especiales de Terrazas de Albacete

El concejal de Movilidad, Francisco Navarro, ha anunciado que los Planes Especiales de Terrazas, que afectan a determinadas zonas de nuestra ciudad, estarán por primera vez vigentes durante varios años, en lugar de aprobarse de manera anual, con el firme objetivo de reducir la burocracia y ayudar a “un sector estratégico” para la economía local y una de nuestras mejores cartas de presentación, como es el hostelero”.

De este modo, Francisco Navarro ha explicado que “hasta ahora los hosteleros debían solicitar la instalación de sus terrazas y esperar a la aprobación del correspondiente Plan Especial, pero con la nueva fórmula se ahorrarán un paso y se agilizarán de manera considerable los trámites”.

Foto: Ayto. Albacete

El concejal ha señalado que “gracias al intenso trabajo que estamos llevando a cabo desde el Equipo de Gobierno para reducir la burocracia en el Ayuntamiento, los Planes Especiales de Terrazas de Albacete aprobados hoy por la Junta de Gobierno Local tienen vigencia para 2025 y sucesivos, siempre y cuando no se produzcan modificaciones”.

Concretamente, el Gobierno Municipal ha dado luz verde al Plan Especial de Terrazas del eje de peatonalización Marqués de Molins-Tesifonte Gallego; la Plaza Padre Damián; el Paseo de la Libertad; en la zona del Campus, en la Avenida de España; en las calles Periodista Juan Antonio Cebrián, Arquitecto Vandelvira, Hermanos Jiménez, Mayor, Caldereros, Concepción y Parra; así como en el Paseo de Simón Abril; la Plaza del Altozano; el Paseo de la Feria; la Plaza de San Felipe Neri y, próximamente, se aprobará el de la calle Tejares.