Los zombis volverán a invadir Albacete

La concejala de Juventud, Gala de la Calzada, ha reiterado el firme compromiso que mantiene el Equipo de Gobierno con la población juvenil de Albacete, asegurando que “estamos trabajando sin descanso para propuestas de ocio alternativo y saludable de calidad ofrecer a nuestros jóvenes como el evento Survival Zombie que nuevamente será una realidad en nuestra ciudad”.

Tras su aprobación en la Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana, Gala de la Calzada ha anunciado que este novedoso evento se desarrollará por segunda vez en nuestra ciudad el próximo 25 de octubre, en horario de 23:00 a 5:00 horas del día siguiente, destacando el gran éxito de participación que registró el pasado año, con más de 800 personas inscritas.

La concejala ha destacado como elemento diferenciador de este juego, el hecho de que “está totalmente prohibido el alcohol al ser un evento deportivo que fomenta el turismo y el deporte, al tiempo que beneficia a sectores estratégicos como la hostelería, que también se verá fuertemente beneficiaria, ya que volverá a atraer a muchas personas de diferentes partes de España para participar en este evento”.

Foto: Ayto. Albacete

Además, Gala de la Calzada ha señalado que este año está previsto que se desarrolle en el Centro Comercial ‘Imaginalia’ y zonas colindantes, agradeciendo a su gerencia, así como a la empresa ‘Cerebroom’, encargada de realizar este evento, su colaboración para que su celebración tenga coste cero para las arcas municipales.

Cabe recordar que el juego consiste en una Gymkana de temática zombie en la que se premia la interpretación y se elimina a los jugadores por contacto, pasando del bando «Superviviente» al bando «Zombie» y así sucesivamente hasta que no quede nadie o que los supervivientes logren reunir una serie de elementos o «pruebas de vida» otorgadas por actores colocados estratégicamente en distintos lugares.

Foto: Ayto. Albacete

Las personas participantes se apuntan como supervivientes y tienen que conseguir sobrevivir durante toda la noche perseguidos por Zombies y «ayudados» por militares, agentes secretos, científicos… teniendo la oportunidad de demostrar habilidades de supervivencia en un entorno seguro y controlado. Podrán interactuar con otros/as participantes y formar equipos para enfrentar a los zombies, todo mientras se sumergen en una historia de ficción apocalíptica.

Survival Zombie es un evento a partir de los 10 años. La edad de los jugares son de 10 a 14, acompañados de padre, madre, tutor responsable del menor; y de 14 a 18, con permiso paterno materno o tutor, siendo en ambos casos imprescindible traer la autorización firmada por su padre/madre/tutor legal, junto a una fotocopia del DNI del adulto que firma, con descuentos para jóvenes de entre 12 y 30 años que tengan el carné del Centro Joven de Albacete.