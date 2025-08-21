La Diputación de Albacete comparte con la FAVA su firme rechazo a la instalación del vertedero de amianto en la provincia

En la línea de trabajo que la institución viene siguiendo en torno a la posible instalación de un vertedero de amianto en el término municipal de Albacete, el vicepresidente de la Diputación, Fran Valera, y el coordinador del Área Social, José González, han mantenido este jueves una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete (FAVA), Carmen Sánchez Soro, acompañada de la nueva Junta Directiva de la entidad.

Celebrada en el Palacio Provincial, la reunión ha permitido ahondar en un espacio de diálogo estable entre la Diputación y la nueva dirección de la federación vecinal.

Durante la cita, Valera ha compartido con la presidenta y su equipo la firme postura de oposición que mantiene el Gobierno Provincial ante este proyecto, recordando el apoyo jurídico y técnico que la Diputación viene prestando a los Ayuntamientos de La Gineta, La Roda y Barrax, localidades directamente afectadas por la cercanía de la ubicación planteada.

Foto: Diputación de Albacete

El vicepresidente ha subrayado la plena sintonía de la Diputación con la posición que la FAVA y otros colectivos vecinales de la ciudad de Albacete vienen manifestando en contra de esta instalación. Además, ha trasladado los muchos motivos —ambientales, sociales y de salud pública— que refuerzan esa oposición, señalando que “los vecinos y vecinas encontrarán siempre en la Diputación a una aliada en esta reivindicación y en todas aquellas que defiendan la salud, la seguridad y la calidad de vida de la población”.

En este sentido, Valera se ha comprometido también con la FAVA, al igual que se ha hecho con esos citados tres ayuntamientos que así se lo han solicitado a la Diputación, a “poner en común y compartir las alegaciones para entre todos dar una respuesta colectiva de rechazo a la instalación de esta planta que entendemos que en ningún caso sería beneficiosa para la provincia ni para sus vecinos y vecinas”.

El proyecto, en fase inicial de consultas

En este contexto, dirigentes provinciales y representantes de la FAVA han comentado que el proyecto de vertedero se encuentra todavía en una fase inicial de consultas previas, en la que el promotor ha solicitado voluntariamente la opinión de administraciones, instituciones y colectivos afectados.

Se trata de un paso previo a la Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, que servirá para determinar si el promotor continúa o no con el procedimiento. En esta fase, tanto administraciones como asociaciones y particulares pueden formular alegaciones, algo que la Diputación ya está haciendo en coordinación con los ayuntamientos afectados.

Foto: Diputación de Albacete

Mano tendida a la FAVA

Más allá de este asunto concreto, la reunión ha servido para estrechar la colaboración con la nueva dirección de la FAVA. El vicepresidente ha trasladado a Sánchez Soro y a su Junta Directiva la mano tendida de la Diputación para trabajar conjuntamente en todos aquellos temas de interés vecinal en los que la institución provincial pueda ser de utilidad.

“Realmente un gusto poder sentarte en una mesa con gente tan comprometida, tan voluntaria y que gracias a una red muy articulada tiene un conocimiento perfecto de la ciudad, de sus barrios y también de sus pedanías”, ha señalado Valera, resaltando cómo la FAVA, referente de participación ciudadana en la capital provincial, se trata por tanto de un canal imprescindible para recoger la voz de los barrios y de quienes los habitan.

Foto: Diputación de Albacete

“Queremos que sepan que la Diputación es una institución muy cercana y muy útil también para la ciudad de Albacete, y que cuentan también con esta ‘casa’ para acompañar sus proyectos y defender sus intereses”, ha concluido Valera.