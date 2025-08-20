Albacete impulsa la empleabilidad con nueve cursos formativos para 135 personas desempleadas

La concejala de Empleo y Emprendimiento, Lucrecia Rodríguez de Vera, ha reiterado la apuesta decidida que mantiene el Equipo de Gobierno con la formación como “herramienta clave para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y favorecer su acceso al mercado laboral”.

La concejala se ha manifestado de este modo durante las visitas que ha realizado a las diferentes entidades sociales y empresariales donde se están impartiendo los nueve cursos formativos asociados al Programa de Apoyo Activo al Empleo, de los que se beneficiarán un total de 135 desempleados, en grupos de 15 por curso, de los que 71 son mujeres y 64 hombres, lo que supone una participación femenina de más del 50 por ciento.

Un Programa en el que este año ha invertido el Ayuntamiento 1,8 millones de euros para luchar contra el desempleo de la mano de la Junta y la Diputación Provincial y conseguir que 263 desempleados de Albacete puedan acceder a un puesto de trabajo de entre 3 y 7 meses de duración.

Lucrecia Rodríguez de Vera ha puesto en valor que, una vez finalizada la fase de formación, que comenzó en julio y se desarrollará hasta octubre centrada en sectores como logística, limpieza, construcción, jardinería, fontanería e idiomas, las personas participantes accederán a un contrato de seis meses de duración, que se formalizará entre el 1 y 15 de octubre, como Conductor/a, Oficial/a de 1ª en Albañilería, Oficial/a de 1ª en Pintura, Ayudante/a de Oficios y Trabajador/a en Inserción dentro del Proyecto de Medioambientales y Conservación de Espacios Públicos.

Además, la concejala de Empleo ha destacado que ocho de los nueve cursos están diseñados para facilitar la obtención de Certificados de Profesionalidad, lo que permite a sus participantes acreditar oficialmente sus competencias.

De este modo, Lucrecia Rodríguez de Vera ha señalado que “los cursos cuentan con un doble valor, ya que además de obtener el Certificado de Profesionalidad que acredita oficialmente las competencias adquiridas, incluye prácticas en empresas locales que permiten aplicar los conocimientos en entornos reales y facilitar así el acceso directo al empleo”.

Las formaciones acreditadas con Certificado completo y prácticas en empresa con las de Actividades auxiliares de almacén, Limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales, y Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales, mientras que las formaciones que ofrecen certificación parcial, reconociendo oficialmente las unidades de competencia superadas por los participantes son las de Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica, Pintura decorativa en construcción, Operaciones auxiliares de albañilería y Actividades auxiliares en viveros y jardines, sin olvidar que también se imparte el curso de Español nivel A2, esencial en procesos de integración, aunque sin certificación profesional.

La concejala ha agradecido a las entidades sociales y empresariales Cáritas, AMIAB, ADECA, AFAEPS, FASER y Fundación Laboral de la Construcción, donde se llevará a cabo esta acción formativa, su apuesta inequívoca por la formación y por el empleo, así como su importante colaboración para generar una red de apoyo que facilite la inserción sociolaboral de las personas participantes.

De manera detallada, el curso de Operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica se imparte en Bueno Arenas; el de operaciones auxiliares de albañilería en la Fundación Laboral de la Construcción, el de actividades auxiliares de almacén en JIT Logística; el de pintura decorativa en construcción en Formación Avanzada; el de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales en AFAEPS; el de limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales en AMIAB; el de operaciones de fontanería y calefacción-climatización doméstica en FASER; el Español, gestionado por Cáritas; y el de Actividades auxiliares en viveros y jardines con Adeca.