Trabajan en la reforma de los baños de estos colegios de Albacete

El concejal de Intervención Rápida, Carlos Calero, ha destacado el firme compromiso que mantiene el Equipo de Gobierno con el mantenimiento y mejora de los centros educativos del municipio, así como con la eliminación de barreras arquitectónicas que puedan existir en los mismos para hacer sus instalaciones más accesibles e inclusivas para toda la comunidad educativa.

Un claro ejemplo de ello son las obras de reforma integral de los baños de los colegios Carlos V y Antonio Machado que el Ayuntamiento está llevando a cabo durante este verano, a través de los Talleres Municipales, aprovechando las vacaciones estivales para que no interfieran con la actividad docente.

Según ha asegurado Carlos Calero, el objetivo que se persigue es que estos baños sean totalmente accesibles, mucho más modernos, cómodos y funcionales.

Para ello, tal y como ha explicado el concejal, los trabajos están consistiendo en la renovación completa de las instalaciones de fontanería y electricidad, la sustitución de lavabos e inodoros, la instalación de barras de apoyo y puertas más amplias, cumpliendo con los estándares necesarios para garantizar el uso de las instalaciones por todas las personas en igualdad de condiciones. Además, se está creando un baño accesible para personas con discapacidad en cada uno de estos centros.

Carlos Calero ha asegurado que el Equipo de Gobierno seguirá trabajando, como hasta ahora, para ofrecer a los vecinos y vecinas de Albacete unas infraestructuras educativas en perfecto estado, más accesibles e inclusivas.