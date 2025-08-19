Presentan el 69º Festival de Albacete, reunirá a grandes artistas como Ana Belén, Camilo, Leiva y Los Pecos

La concejala de Cultura, Elena Serrallé, ha dado a conocer en rueda de prensa la programación completa del 69º Festival de Albacete. Un evento que, en palabras de la edil, “vuelve a situar a nuestra ciudad como un gran escenario de referencia a nivel nacional, con una propuesta diversa, ambiciosa y de gran calidad, pensada para todos los públicos y para todos los gustos”.

Serrallé ha estado acompañada por figuras clave de esta edición como Luis Miguel Abelló, director de la Banda Sinfónica Municipal, María Victoria Fernández, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Albacete, Juanma Cifuentes, actor y director teatral; y Wenceslao Martínez, junto a Javier Hernández y Raúl Martínez, almas del Fanátiko Fest.

Durante su intervención, la concejala ha puesto el acento en el carácter integrador de la programación, que combina la presencia de artistas de referencia internacional con proyectos de origen local, indicando que “hemos diseñado una programación que hace de Albacete un punto de encuentro cultural, en la que conviven los grandes nombres con las propuestas emergentes y la tradición con la innovación”.

Serrallé ha recordado que “todos estos espectáculos se desarrollarán en los espacios más emblemáticos de la ciudad, desde la Plaza del Altozano hasta el Estadio José Copete, pasando por la Caseta de los Jardinillos, el Teatro Circo y la Plaza de Toros, plazas, teatros y estadios se transformarán en escenarios de expresión, encuentro y participación ciudadana, convirtiendo cada rincón en un lugar donde vivir la emoción de la cultura”.

Además, la concejala ha puesto en valor el papel tan importante que desempeña el público “que, año tras año, llena de vida y de sentido cada propuesta, haciendo posible que este festival siga creciendo y proyectando a Albacete al mundo con orgullo”, al tiempo que ha agradecido la implicación de instituciones, empresas y asociaciones para que esta nueva edición sea una realidad.

La programación arrancará el 23 de agosto con Valeria Castro, que presentará su gira ‘El cuerpo después de todo’ en la Caseta de los Jardinillos a las 22:30 horas.

El flamenco tendrá un lugar destacado en el ciclo Patio Flamenco, que se desarrollará en el Patio de Caballos de la Plaza de Toros: el 25 de agosto, actuará El Perrete a las 22:00 horas; el 26 será el turno de Raúl Montesinos, a la misma hora; y el 27, Lela Soto cerrará el ciclo, también a las 22:00 horas, incluyendo la habitual actuación solidaria a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El 29 de agosto, Los Pecos llegarán a la Plaza de Toros con su gira ‘Dos voces y una historia’, a las 22:00 horas, en una cita que evocará recuerdos a varias generaciones. El 30 de agosto habrá una jornada doble: en el Teatro Circo, a las 20:30 horas, se estrenará a nivel nacional la obra ‘La Barraca’, adaptación de la novela de Blasco Ibáñez dirigida por Magüi Mira y adaptada por Marta Torres, con un elenco de primer nivel y la producción de Teatro de Malta, Presentación Espectáculos y Olympia Producciones; mientras que a las 22:00 horas, Maka presentará en la Plaza de Toros su Tour Aura 2025. El 31 de agosto, llegará el turno de Ana Belén, en la Plaza de Toros ,a las 21:00 horas, con su gira ‘Más de Ana’.

El 1 de septiembre, la Plaza del Altozano acogerá la ópera Carmen de Bizet, en una adaptación de cámara dirigida por Juanma Cifuentes e interpretada por la Orquesta Filarmónica de La Mancha, a las 22:00 horas. El 2 de septiembre, en el mismo escenario y a la misma hora, se celebrará Sin Límites, la unión de Arcángel, Sergio de Lope y la Banda Sinfónica Municipal en un espectáculo que derriba fronteras musicales. El 3 de septiembre, la Caseta de los Jardinillos se convertirá en epicentro de la música urbana con el Fanátiko Fest, desde las 16:00 hasta la 1:00 horas, con DJs y artistas jóvenes que darán cierre a la parte más juvenil del festival.

El 4 de septiembre, Camilo actuará en el Estadio José Copete a las 22:00 horas, y el 5 de septiembre, Leiva, acompañado de Conociendo Rusia, poniendo el broche de oro el a esta nueva edición del Festival de Albacete, en el mismo estadio y a la misma hora.

Las entradas para todos los espectáculos del 69º Festival de Albacete ya están disponibles y a la venta a través de las plataformas oficiales de cada evento y en los puntos de distribución autorizados, garantizando así una compra segura y directa.