El servicio de Puntos Limpios Móviles se refuerza en la provincia de Albacete

El Consorcio Provincial de Medio Ambiente de la Diputación de Albacete ha adjudicado la adquisición de dos cabezas tractoras 100% eléctricas (equipadas con chasis multibasculante con polibrazo) y 12 contenedores metálicos de caja abierta de 30 m³.

Una inversión de 942.590 euros destinada a reforzar el Programa de Recogida Selectiva de Residuos Domésticos Especiales mediante Puntos Limpios Móviles, que actualmente presta servicio en 48 municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes.

La operación cuenta con financiación del 90% de fondos europeos canalizados a través de ayudas de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la JCCM, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, a través del Programa de Mejora de Gestión de Residuos Municipales y el PIMA Economía Circular.

Foto: Diputación de Albacet

Más medios para más pueblos

Con esta adquisición, el Consorcio continúa el proceso de modernización de su flota, que recientemente sumaba el hito de la compra de tres vehículos para las recogidas de envases ligeros y papel-cartón.

En esta ocasión, la mejora se dirige al programa que permite que los pueblos más pequeños dispongan de un servicio itinerante de recogida de residuos especiales, como muebles, enseres, colchones, chatarra, escombros, plásticos de embalaje, aceites vegetales usados y aparatos eléctricos o electrónicos.

Actualmente, estos Puntos Limpios Móviles dan cobertura a poblaciones que van desde los 1.965 habitantes de la Entidad Local Menor de Aguas Nuevas hasta los 55 de Villa de Ves. El objetivo del Consorcio es extender este servicio a más localidades que lo soliciten, reforzando la igualdad de acceso a una correcta gestión de residuos en todo el territorio provincial.

Apuesta por la sostenibilidad y el ahorro energético

Los nuevos vehículos son 100% eléctricos, lo que supone un paso más en la estrategia provincial contra el cambio climático, fomentando el uso de energías limpias, la reducción de emisiones y el ahorro de costes energéticos.

El diputado de Medio Ambiente y presidente del Consorcio, José Antonio Gómez, ha subrayado que “cada inversión de este tipo es un compromiso real con la economía circular, la descarbonización y el bienestar de nuestra gente. No hablamos de teorías: hablamos de dar a nuestros pueblos mejores servicios y hacerlo de forma sostenible”.

Una Diputación útil, cercana y comprometida

Este impulso se enmarca en la filosofía del Gobierno Provincial presidido por Santi Cabañero, que defiende una Diputación útil, aliada de los ayuntamientos y palanca de transformación positiva para la provincia.

En palabras de Gómez: “Estos vehículos no solo modernizan el servicio, también simbolizan la forma de trabajar de este Gobierno Provincial: dar más y mejores herramientas a los pueblos, sin que eso suponga más coste para ellos, y con una mirada clara hacia un futuro más limpio y saludable”.