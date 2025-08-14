Albacete concede 15.000 euros en subvenciones a clubes deportivos de deporte adaptado

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha reiterado el firme compromiso que el Equipo de Gobierno mantiene con el deporte, así como con las personas con discapacidad, siendo un claro ejemplo de ello los 15.000 euros en subvenciones que el IMD ha concedido a diferentes clubes deportivos de deporte adaptado y asociaciones que, entre sus objetivos, tengan programas deportivos dirigidos a la promoción del deporte para personas con discapacidad en edad escolar durante la temporada 2024-2025.

En este sentido, Villaescusa ha explicado que, tras su aprobación en la próxima Junta Rectora del IMD, se concederán subvenciones a los clubes deportivos Adapei (2.000 euros), San Ginés (2.000 euros) y Metasport CLM (2.000 euros), así como a las asociaciones Desarrollo Autismo (6.648 euros), Apandah (1.176 euros) y Deportes y Discapacidad (1.176 euros).

Foto: Ayto. Albacete

A todas las entidades beneficiarias, el concejal ha agradecido y puesto en valor la gran labor que realizan a favor de las personas con discapacidad para conseguir que la actividad física no encuentre barreras en Albacete y sea accesible para todos ciudadanos.

Foto: Ayto. Albacete

Villaescusa ha asegurado que el Equipo de Gobierno seguirá trabajando para acercar la práctica deportiva a todos los vecinos y vecinas de Albacete y fomentar entre ellos hábitos de vida saludable, con una apuesta clara y decidida por el deporte para conseguir la plena integración de las personas con discapacidad.