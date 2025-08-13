Manuel Serrano agradece al Rotary Club de Albacete la gran labor que realiza en la ciudad

El alcalde Manuel Serrano ha agradecido al Rotary Club de Albacete la gran labor que realiza en nuestra ciudad durante la reunión que ha mantenido con una delegación encabezada por su presidente, Rafael Fernández Frías, junto a la concejala portavoz Rosa González de la Aleja, asegurando que “sois un ejemplo de solidaridad y compromiso con las mejoras sociales”.

Manuel Serrano les ha agradecido el trabajo que realizan desde hace muchos años en nuestra ciudad desde la filantropía, recordando que “es proverbial la presencia entre los rotarios de grandes profesionales, empresarios y ciudadanos implicados en la mejora social”.

Foto: Ayto. Albacete

En este sentido, el alcalde, en nombre del Ayuntamiento, ha valorado y agradecido su entrega constante, al tiempo que les ha animado a seguir trabajando en Albacete y por nuestra ciudad, como hace su organización en muchos países del mundo.

Por su parte, los rotarios han hecho un repaso por sus actividades de promoción de mejora cívica y social, como la reciente entrega del Premio a la Ejemplaridad y al Mérito académico a estudiantes de Bachillerato albaceteños, y se han mostrado dispuestos a trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento.