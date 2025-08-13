El Ayuntamiento de Albacete instala un vallado en el entorno del Recinto Ferial para garantizar la seguridad

El concejal de Feria, Francisco Navarro, ha informado del vallado que el Ayuntamiento ha instalado en el entorno del Recinto Ferial con el objetivo de garantizar la seguridad de los viandantes y facilitar los trabajos previstos de cara a la Feria de Albacete, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Francisco Navarro ha asegurado que “desde el Equipo de Gobierno estamos trabajando de manera intensa en la preparación de nuestra Feria desde que finalizó la del pasado año para que siga siendo una de las mejores cartas de presentación de nuestra ciudad, un imán de atracción de turistas y un claro motor generador de economía y empleo en Albacete”.

Foto: Ayto. Albacete

Según ha explicado el concejal, este vallado permanecerá hasta las fechas próximas a la Feria que cada año celebramos en septiembre en honor a la Patrona de la ciudad, la Virgen de Los Llanos, como medida de seguridad para prevenir cualquier incidente no deseado.