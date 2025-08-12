Manuel Serrano visita los trabajos acometidos en el pabellón deportivo de este colegio de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado el pabellón deportivo del colegio Virgen de Los Llanos donde se han llevado a cabo labores de adecuación que afectan sobre todo a los lados largos de la pista de fútbol sala y balonmano, por valor de más de 37.000 euros, acompañado por los concejales de Deportes y de Barrios, Francisco Villaescusa y Llanos Navarro.

Manuel Serrano ha explicado que las paredes tienen un acabado en ladrillo cara vista y se encuentran a poca distancia del terreno de juego, lo que venía provocando pequeñas lesiones en los jugadores, como rozaduras y contusiones. Por este motivo, se han instalado protectores en la totalidad de ambos lados para evitar este tipo de golpes y minimizar las lesiones.

Unas obras que han consistido en instalar tableros de un metro de ancho por dos metros de alto, con lona plastificada recubierta de PVC en color azul, relleno de espuma de poliuretano.

Foto: Ayto. Albacete

El alcalde ha explicado que en total se ha actuado en 88 metros lineales, dividido en dos paredes de 44 metros cada una. También se ha panelado con el mismo material la puerta abatible de dos hojas, la puerta basculante y la ventana existentes en una de las paredes, de modo que se permite la apertura de las puertas con las protecciones incluidas y la retirada de una parte del protector de la ventana para permitir la visión en determinadas ocasiones.

En opinión de Manuel Serrano, “la práctica deportiva es un elemento de mejora personal y social que no sólo contribuye a la salud física y al buen estado corporal, sino que además es una fórmula de ocio sano y participativo que estamos fomentando desde el Ayuntamiento”.

Foto: Ayto. Albacete

Por este motivo, el alcalde ha asegurado que “seguimos trabajando para contar con las mejores instalaciones deportivas, de modo que personas de todas las edades, en este caso sobre todo niños y jóvenes, dispongan de lugares seguros y confortables para practicar deporte”.