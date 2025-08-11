Una noche de circo, música y humor con sabor ochentero en Albacete

La programación cultural continúa con una propuesta vibrante y diferente: el espectáculo “The Power of the 80’s” de la Compañía Gonzalo Santamaría, una experiencia escénica que mezcla acrobacias, danza, música en directo y muchas dosis de humor. El Parque EDUSI se transformará, mañana 12 de agosto a las 21:30 horas, en un escenario abierto para acoger esta divertida historia de Eddy Eighty, un personaje excéntrico y entrañable cuyo sueño es unir su pasión por el circo con los grandes éxitos musicales de los años ochenta.

Foto: Ayto. Albacete

Malabares, verticales, equilibrios imposibles y un guion lleno de gags convierten esta propuesta en un plan ideal para disfrutar en familia, en un entorno cercano y festivo. Con esta cita, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por una programación cultural diversa, intergeneracional y descentralizada, que llega a todos los rincones de la ciudad y acerca las artes escénicas a públicos de todas las edades.