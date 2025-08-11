Una detención, una extorsión en Albacete y una web de citas

Efectivos del Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, en el marco de la operación ‘Tantive IV’, han detenido a una vecina de la localidad barcelonesa de Hospitalet de Llobregat, de 25 años, e investiga a su hermana, de 32 años, actualmente afincada en la República Dominicana, como presuntas autoras de los delitos de extorsión y blanqueo de capitales.

Las investigaciones comenzaron en el mes de diciembre de 2024, cuando la Guardia Civil de Villarrobledo recogió la denuncia de un vecino de dicha localidad en la que manifestaba ser víctima de una extorsión, al haber contactado con una chica a través de una página web de citas, y seguidamente solicitarle dinero por supuestamente haberla molestado.

Según informa el instituto armado, las amenazas de agresión de terceras personas no solo de dirigían hacia él, sino que se extendían hacia los miembros de su familia.

(Foto de ARCHIVO) Agente del Equip@ Albacete / Foto: Guardia Civil / Europa Press

MODUS OPERANDI

La víctima, tras acceder a una página web de contactos, intenta quedar con una de las chicas que aparece en dicha web. Tras una primera toma de contacto vía telefónica, comienza a recibir gran cantidad de mensajes y llamadas a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea para teléfonos móviles, en las que le profieren insultos, llegando incluso a sufrir amenazas físicas por parte de terceras personas si no realizaba el pago de una cantidad determinada de dinero, extendiendo las mismas sus familiares.

Fruto de las gestiones realizadas por los agentes de la Benemérita, se pudo averiguar que la víctima llegó a pagar 3.000 euro, tanto por transferencia como por pagos instantáneos a dos cuentas bancarias controladas por las extorsionadoras, por el miedo que le generaba pensar que pudieran agredirle de forma física tanto a él como a sus familiares cercanos.

Los agentes del Cuerpo encargados de las investigaciones pudieron bloquear 1.400 euro de los 3.000 euro extorsionados tras las gestiones realizadas con la entidad bancaria receptora del efectivo.

Las diligencias, instruidas por el Equipo@ de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la localidad albaceteña de Villarrobledo que ha entendido de las actuaciones.