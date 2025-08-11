La Diputación de Albacete invierte 375.000 euros en 73 ayudas municipales para impulsar planes locales de sostenibilidad

La Diputación de Albacete ha resuelto la convocatoria abierta de subvenciones destinadas a la ejecución de planes de acción locales hacia la sostenibilidad en los municipios de la provincia para el año 2025.

En total, se han concedido 73 ayudas económicas, con un importe global de prácticamente 325.000 euros para fortalecer proyectos municipales que contribuyan al desarrollo sostenible, alineado con los objetivos planteados en la Agenda 2030.

Compromiso con la sostenibilidad y la participación ciudadana

Esta iniciativa responde al compromiso del Gobierno Provincial de Santi Cabañero de promover acciones concretas que fomenten la sostenibilidad medioambiental, social y económica a nivel local.

Los proyectos respaldados cubren una amplia gama de áreas estratégicas para el desarrollo municipal sostenible. Los ayuntamientos beneficiarios ejecutan actuaciones en ejes temáticos como la actualización y elaboración de planes de acción local; movilidad sostenible y seguridad vial; embellecimiento urbano; inclusión social y participación ciudadana; conservación y puesta en valor del patrimonio cultural y natural; así como la mejora de infraestructuras municipales sostenibles.

Foto: Diputación Albacete

Impulsando la participación ciudadana

La diputada de Agenda 2030 y Fondos Europeos, Yolanda Ballesteros, ha destacado la importancia de este programa en el marco de los objetivos de la Agenda 2030: «Con la apuesta decidida de nuestro presidente, Santi Cabañero, en la Diputación de Albacete impulsamos la Agenda 2030 con 73 ayudas que suman más de 324.000 euros para planes locales de sostenibilidad. Esta convocatoria fomenta la participación ciudadana desde el primer momento: para obtener la mejor puntuación, los proyectos deben contar con la implicación de vecinos, asociaciones y colectivos», ha explicado.

Precisamente Ballesteros ha subrayado que el éxito de estos planes de sostenibilidad radica en la colaboración activa de los ciudadanos, con especial énfasis en los proyectos que logran involucrar a todos los actores locales desde su inicio.

«Gracias al trabajo de la red de técnicos municipales del proyecto de Agenda 2030, del que hemos sido beneficiarios, hemos mejorado la redacción y el alcance de las propuestas, asegurando que cada una tenga un impacto real», ha añadido, subrayando que “la participación no nace sola: hay que promoverla desde las administraciones. Es un requisito de la Agenda 2030… y nosotros lo cumplimos”.

Proyectos destacados en toda la provincia

En cuanto a los proyectos específicos financiados por las ayudas de la Diputación, se destacan acciones como la actualización de planes de acción local en Villaverde del Guadalimar, Golosalvo y Abengibre, así como proyectos de movilidad sostenible en Alcalá del Júcar y Barrax. También se han impulsado iniciativas de embellecimiento urbano en Férez, Vianos y Ayna, y acciones de sensibilización medioambiental en localidades como Higueruela y Bogarra.

Asimismo, se han financiado equipamientos sostenibles como la climatización eficiente para espacios coworking en Alpera y la instalación de iluminación LED en Hoya Gonzalo y Bonete, contribuyendo a la mejora de la infraestructura de los municipios de la provincia.

Estas ayudas siguen demostrando el compromiso de la Diputación de Albacete con la sostenibilidad, la participación ciudadana y el impulso de la Agenda 2030 en el ámbito local, promoviendo un futuro más verde, inclusivo y respetuoso con el medio ambiente para todos los municipios de la provincia.

Villamalea, un ejemplo inspirador

Un claro ejemplo de éxito en la aplicación de los principios de sostenibilidad e integración es el proyecto llevado a cabo en Villamalea. Esta iniciativa, que ha involucrado a entidades como AMIAB y Cáritas Diocesana, ha tenido un gran impacto en la población local sirviendo como modelo de participación y convivencia.

«Villamalea es una muestra de lo que queremos conseguir. Un proyecto que planificamos junto a asociaciones como AMIAB y Cáritas, que ha ejecutado la propia población logrando una gran repercusión en el municipio» ha comentado Ballesteros sobre esta reciente iniciativa que “ha integrado a todas las nacionalidades presentes, normalizando la multiculturalidad y demostrando que la sostenibilidad también se construye con convivencia, respeto e inclusión».

Y es que el evento, celebrado el pasado 21 de junio en el Parque de la Balsa de Villamalea, fue un rotundo éxito con casi 600 participantes. Gracias al Ayuntamiento de Villamalea y a la Diputación de Albacete, en colaboración con las entidades citadas anteriormente, el encuentro celebraba la riqueza cultural y la diversidad a través de actividades que incluyeron música, danzas y una muestra gastronómica, mostrando el potencial de la convivencia intercultural en el ámbito rural.