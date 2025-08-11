Continúan las obras en el Carlos Belmonte en Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado las obras de reforma y adecuación que se están llevando a cabo en el Carlos Belmonte junto al concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, las cuales han supuesto una inversión cercana a los 140.000 euros para mejorar su accesibilidad y seguridad.

Una actuación que, tal y como ha señalado el alcalde, afecta a la zona de acceso y a los aseos, así como a las puertas del itinerario de evacuación, al edificio anexo de vestuarios y la sala de prensa.

Según ha explicado Manuel Serrano, la primera de las actuaciones corresponde a la explanada de acceso al Carlos Belmonte y a los aseos situados bajo la grada visitante, con un presupuesto de 28.900 euros, “para garantizar la separación entre los seguidores del equipo visitante y el resto de los aficionados, de modo que la zona acotada disponga de los servicios higiénicos necesarios, independientes del resto de aseos generales del estadio”.

Foto: Ayto. Albacete

El alcalde ha destacado que “los nuevos aseos son totalmente accesibles. Se están reformando los aseos de señoras para crear dos aseos independientes, uno para señoras y otro para caballeros. Se va a instalar una rampa paralela a los lucernarios de los vestuarios de jugadores, y cada aseo tendrá una cabina accesible. Además, los accesos de gol norte y sus aseos se independizarán de la nueva zona de público visitante, con una valla metálica similar a la que está proyectada para separar el acceso a las gradas de tribuna y marcador”.

La otra intervención, tal y como ha apuntado Manuel Serrano, supone instalar y modificar puertas para garantizar la total evacuación de los ocupantes si fuera preciso, cumpliendo todas las medidas de seguridad, contando para ello con una inversión de 45.133 euros.

Tras realizar un estudio exhaustivo sobre señalización de evacuación, extintores y medidas contra incendios, el alcalde ha señalado que se ha verificado que las rutas de evacuación son adecuadas, seguras y accesibles, permitiendo una salida eficiente y ordenada de los asistentes (incluidas las personas con movilidad reducida), según el plan de evacuación en caso de emergencia.

Manuel Serrano ha asegurado que “debe garantizarse la evacuación tanto en espectáculos deportivos como en conciertos y otras actividades en el Carlos Belmonte, que cuenta con un aforo total de 16.998, y por este motivo se están sustituyendo 14 puertas y se modificarán otras dos más, instalando barras antipánico y electroimanes en los pasos que deban permanecer abiertos durante el transcurso de cada partido o espectáculo”.

Foto: Ayto. Albacete

Por último, el alcalde ha explicado que se van a invertirse casi 62.700 euros en la mejora de la seguridad y las instalaciones de protección contra incendios en la zona de vestuarios del estadio, recordando que “se trata de una edificación auxiliar usada para vestuarios, sala de prensa, despachos, almacenes y servicios auxiliares, con acceso tanto desde el campo de fútbol como desde la vía pública”.

Concretamente, se incorporarán sistemas de protección activa contra incendios, y también se revisarán o sustituirán los elementos de protección pasiva contra el fuego. Se mejorará la compartimentación mediante puertas cortafuegos, y se instalarán detectores de incendio, extintores, bocas de incendio, señalética e iluminación de emergencia, así como a la seguridad contra incendios en una zona destinada a vestuarios y servicios auxiliares

Manuel Serrano ha explicado que “la remodelación del Carlos Belmonte es un compromiso adquirido por el Ayuntamiento en el acuerdo para ceder el uso del estadio municipal al Albacete Balompié SAD”. En este sentido, ha señalado que se está preparando un proyecto integral, que costará en torno a los seis millones de euros y durará varios años, de cara a lograr que el campo cumpla los estándares de seguridad, impermeabilización, accesibilidad y durabilidad, y que mientras tanto se están realizando obras urgentes, sobre todo en materia de accesibilidad y seguridad, adelantando en el tiempo labores preventivas para cumplir la normativa y garantizar la seguridad de los espectadores y también de jugadores y trabajadores”.

Por otra parte, el alcalde ha recordado las importantes obras acometidas en el entorno del Carlos Belmonte para hacerlo más accesible y transitable, como en la calle Alcalde Virgilio Martínez Gutiérrez, que se ha renovado íntegramente para transformarla en rasante única y darle un mayor protagonismo al peatón.