Continúan con las labores de mantenimiento de las instalaciones de los colegios de Albacete

El alcalde de la ciudad, Manuel Serrano, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de los colegios de Albacete, siendo un claro ejemplo de ello los cerca de 60.000 euros que ha destinado a mejorar sus instalaciones durante el verano para no interferir con la actividad docente.

El alcalde se ha pronunciado de este modo durante la visita que ha realizado al colegio ‘Simón Abril’, junto al concejal de Educación, Pascual Molina, para interesarse por la renovación de la pista polideportiva del patio para mejorar su estado actual, por valor de 30.250 euros.

Además, Manuel Serrano ha puesto en valor las obras de renovación de los pavimentos asfálticos en accesos a los colegios ‘Benjamín Palencia’ y ‘Antonio Machado’ que el Ayuntamiento está llevando a cabo durante este verano y que suponen una inversión total de 28.542 euros.

Foto: Ayto. Albacete

Cerca de 60.000 euros para garantizar el mantenimiento de los colegios de Albacete que, tal y como ha recordado el alcalde, que se suman a los más de 300.000 euros que el Ayuntamiento ha destinado a trabajos de pintura realizados este verano en los colegios ‘Príncipe Felipe’ (45.309 euros), así como ‘San Antón’, ‘San Fulgencio’ y ‘San Pablo’ (261.000 euros), lo que supone una inversión total de casi 400.000 euros.

Foto: Ayto. Albacete

Manuel Serrano ha afirmado que el Ayuntamiento seguirá acometiendo las actuaciones de mantenimiento y mejora que sean necesarias en los colegios de Albacete para garantizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones, como una muestra más de su compromiso con la educación y la comunidad educativa.