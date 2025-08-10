Albacete refuerza la cultura con casi medio millón para dinamizar educación y lectura en los municipios

La Diputación de Albacete ha aprobado dos resoluciones pra 128 ayudas dirigidas a Ayuntamientos y destinadas a fortalecer y dinamizar el papel de las Universidades Populares y los Clubes de Lectura, por valor de 486.000 euros.

Por un lado, se ha resuelto la línea de ayudas para el desarrollo de proyectos de educación popular y promoción socio-cultural de la mano de las Universidades Populares, con 72 ayudas, cuyas cuantías varían entre los 1.000 euros y los 8.900 euros, alcanzando una inversión ligeramente superior a los 446.000 euros.

Además, según ha recogido la institución provincial en una nota de prensa, se ha resuelto la convocatoria destinada a dinamizar los Clubes de Lectura en el marco de un programa de promoción de la lectura que la Diputación de Albacete viene impulsando a través de su Servicio de Educación y Cultura.

Esta convocatoria se ha traducido en un total de 56 ayudas a ayuntamientos, también destinadas a la financiación del personal (monitores, monitoras, bibliotecarios, bibliotecarias o personas coordinadoras), que ascienden hasta los 39.907 euros.