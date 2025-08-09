Importante ayuda económica de la Diputación de Albacete a las academias de música de la provincia

La Diputación de Albacete ha dado ‘luz verde’ a 61 ayudas a ayuntamientos de la provincia por valor de 348.000 euros para apoyar, impulsar y dinamizar las academias de música de la geografía albacetense, reafirmando el compromiso del Gobierno que preside Santi Cabañero con «un sector clave para la actividad cultural de la provincia».

Esta línea de subvenciones contribuye al mantenimiento de estos recursos, sufragando inversiones derivadas de la contratación del profesorado. Y la resolución de la convocatoria aprueba cuantías que varían de los 1.900 y los 9.200 euros, atendiendo a los criterios de valoración de la misma, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa. Unos criterios que han tenido en cuenta aspectos como el número de alumnos, alumnas y docentes o la participación en programas provinciales (‘Alumno Destacado’, el ‘Día de la Música’).

Además, cabe recordar que dicha convocatoria se ha incrementado en 50.000 euros (un 17%) con respecto a 2024 para, entre otras cuestiones, respaldar y promocionar proyectos supramunicipales y comarcales, tal y como había comprometido Cabañero, señalando la labor que las academias de música pueden realizar como agentes vertebradores del territorio.

Con estas ayudas, el presidente provincial ha recordado que desde la institución se persigue seguir apoyando de forma decidida «el imprescindible trabajo» que éstas desarrollan, advirtiendo que son fundamentales tanto para la formación de nuevos talentos como para el sostenimiento de las bandas de música, «al tiempo que cumplen una función social y cultural incuestionable en la vida de nuestros municipios».

De hecho, Cabañero ha remarcado que estos centros no sólo imparten conocimiento, sino que son un espacio de convivencia intergeneracional único que crea comunidad, y ha dejado claro que desde la Diputación de Albacete van a continuar brindándoles todo el apoyo posible, «correspondiendo al enorme esfuerzo que realizan en cada localidad para mantenerlos activos», aludiendo tanto a la labor de ayuntamientos como a la implicación de docentes, alumnado y entidades musicales.

En este sentido, el máximo responsable provincial ha apuntado que cada euro que se destina a este sector es una inversión en formación musical, desarrollo personal, cohesión social y participación colectiva. «A través de estos recursos se impulsa el progreso local mediante la cultura y se fomenta la implicación y el arraigo, porque estamos hablando de verdaderos símbolos ligados a la identidad de cada territorio», ha señalado.

Las localidades beneficiadas son: Fuentealbilla, Cenizate, Valdeganga, Ossa de Montiel, Fuente-Álamo, Férez, Navas de Jorquera, Socovos, Bogarra, Villamalea, Robledo, Liétor, Hoya Gonzalo, Munera, Molinicos, Alborea, Lezuza, Tarazona de la Mancha, Mahora, Alcaraz, Jorquera, Pétrola, Viveros, Elche de la Sierra, Villalgordo del Júcar, Chinchilla de Montearagón, Abengibre, Ontur, La Roda, Casas de Juan Núñez, Alatoz, Letur, Alpera, Almansa, Pozo Cañada, El Bonillo, Motilleja, Casas Ibáñez, Montealegre del Castillo, Balazote, Nerpio, Minaya, Bonete, Higueruela, Villarrobledo, Casas de Ves, Hellín, Vianos, La Gineta, Peñas de San Pedro, Caudete, Tobarra, Yeste, Bienservida, Riópar, Ayna, Madrigueras, Pozohondo, Alcalá del Júcar, la Entidad Local Menor Aguas Nuevas y también el Patronato de la UP de Albacete.

UN PLAN ESPECÍFICO DE APOYO AL SECTOR MUSICAL

Esta línea de ayudas se enmarca en la estrategia del Gobierno provincial de respaldo continuado en el tiempo a la cultura y, en concreto, al sector musical, y se suma a otras iniciativas puestas en marcha por la institución para reforzar este tejido, garantizar el acceso universal a la formación musical, favorecer el relevo generacional y promover esos recursos, «que son un auténtico servicio público y un espacio infinito de oportunidades».

De hecho, la Diputación de Albacete cuenta con un programa específico de apoyo al sector musical, que este 2025 cuenca con un presupuesto de cerca de un millón de euros, que favorece el desarrollo de diferentes programas, eventos o convocatorias, como ésta misma o las 118 ayudas para la adquisición de instrumentos y de uniformes, con una inversión cercana a los 300.000 euros, que recientemente anunciaba su propio presidente, pocos días después de avanzar que la institución va a impulsar la creación de una Banda Provincial de Música de Albacete.

En este sentido, Cabañero también ha animado a todas las partes implicadas a seguir trabajando conjuntamente «para construir, a través de la música, un presente y un futuro más cohesionados, más ricos culturalmente y más vivos en cada rincón de nuestra provincia. En ese camino siempre van a encontrar a la Diputación de Albacete».