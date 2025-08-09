Grave incendio en Albacete deja a tres menores atrapados y hospitalizados

Un incendio en una vivienda de la calle Mayor de Albatana, ocurrido la mañana de este sábado 9 de agosto a las 09:58 horas, ha dejado a tres menores atrapados en el interior, según informa el servicio de emergencias 112 a Info CLM.

El fuego fue controlado y extinguido por el cuerpo de bomberos de Hellín. A causa de las llamas, dos de los afectados, una niña de 7 años y un adolescente de 14, fueron trasladados en ambulancia UVI al hospital de Hellín. El tercer menor, un chico de 13 años, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de Valencia debido a la gravedad de su estado.