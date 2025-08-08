Novedades en el Carlos Belmonte en Albacete

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, informa de la inminente instalación de una barandilla metálica perimetral en los cuatro campos de fútbol de césped artificial del complejo Carlos Belmonte, con un coste de 43.535’80 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El Instituto Municipal de Deportes ha adjudicado el contrato menor correspondiente para unas obras que tienen por objeto “mejorar estas instalaciones deportivas, separando los terrenos de juego del acceso al público, de modo que evitemos que los espectadores que están viendo los partidos puedan acceder a los terrenos de juego, en previsión de evitar la posible suspensión de algunos partidos”.

Foto: Ayto. Albacete

Para los campos de fútbol de césped artificial 1 y 2 van a instalarse 204 metros lineales de barandilla perimetral con tubos de acero laminado y galvanizado, fijados a postes de tubo de acero de 1,20 metros de altura, así como 8 puertas de un metro de anchura del mismo material, con cierre rápido para poder poner candados y con pasador al suelo al que se anclarán, y otras 4 puertas metálicas de 4 metros de anchura.

Para los campos de fútbol de césped artificial 3 y 4 se instalarán 210 metros lineales de valla de tubos de acero, 5 puertas metálicas de un metro de anchura y 5 puertas de 4 metros de anchura.

Foto: Ayto. Albacete

Villaescusa ha afirmado que “con esta actuación seguimos mejorando la seguridad y la experiencia de los deportistas y los usuarios de estos campos de fútbol, que son muy frecuentados y valorados por los ciudadanos, porque acogen habitualmente competiciones de los Juegos Deportivos Municipales”.