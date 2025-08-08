Muere una trabajadora en la provincia de Albacete

Una trabajadora de 40 años de edad ha perdido la vida este viernes tras sufrir un aplastamiento con maquinaria agrícola en la finca agraria Ronda de los Molinos de la localidad albaceteña de Pozohondo.

Según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13.03 horas.

Foto de archivo

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, una ambulancia, un médico de Urgencias y un helicóptero que no ha tenido que llegar a intervenir.