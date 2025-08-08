Albacete cuenta con una joven promesa del ajedrez que ya destaca en el panorama nacional

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha felicitado al joven albaceteño Adrián del Rey Prieto tras proclamarse subcampeón de España en la categoría Sub-08 de Ajedrez Rápido en el torneo nacional celebrado a finales del pasado mes de julio en la Institución Ferial de Extremadura, FEVAL, en Don Benito (Badajoz), durante la recepción ofrecida en Alcaldía junto al concejal de Deportes, Francisco Navarro, y el presidente de la Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha, Facundo Castelli.

Manuel Serrano ha asegurado que “es todo un orgullo contar con grandes ajedrecistas como Adrián del Rey que garantizan el futuro de este deporte en Albacete y pasean con orgullo su condición de albaceteño”, agradeciéndole su gran labor de embajador de nuestra ciudad.

Foto: Ayto Albacete

El alcalde ha dado también la enhorabuena al Club de Ajedrez Excalibur de Albacete, al que Adrián del Rey pertenece, por este importante triunfo que se suma a otros tantos alcanzados por este joven albaceteño a pesar de su corta edad en torneos nacionales y regionales, demostrando de este modo que “es un auténtico referente de calidad en la formación de ajedrecistas, con una cantera envidiable que ya nos está dando muchas alegrías”.

Manuel Serrano ha deseado un futuro muy prometedor a Adrián del Rey dentro del mundo del ajedrez, convencido de que sus logros deportivos servirán de motivación y ejemplo para muchos otros jóvenes de Albacete.

Foto: Ayto. Albacete

El alcalde ha reiterado el firme compromiso que el Equipo de Gobierno mantiene con el deporte, en todas las modalidades y entre todas las edades, asegurando que seguirá trabajando, como hasta ahora, para fomentar la práctica deportiva entre los ciudadanos y fomentar hábitos de vida saludable, con un apoyo claro y decidido a los clubes deportivos y a los grandes deportistas con los contamos en la ciudad.