300.000 euros para trabajos de pintura en colegios de Albacete

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha reiterado el compromiso continuado que el Ayuntamiento mantiene con la educación, así como con el mantenimiento y mejora de los colegios públicos de nuestra ciudad, recordando que “somos una ciudad educadora y también amiga de la infancia y por eso nos preocupamos de que nuestros centros educativos estén en las mejores condiciones”.

En este sentido, Manuel Serrano ha señalado que “garantizar la seguridad y el confort de la comunidad educativa, tanto de escolares y docentes como del resto del personal, es una de nuestras principales preocupaciones y ocupaciones”.

Por este motivo, el alcalde ha recordado que el Ayuntamiento ha destinado más de 300.000 euros a trabajos de pintura de colegios públicos de la ciudad durante este verano, aprovechando el periodo vacacional para no interferir en la actividad docente, con el fin de mejorar sus instalaciones y que esté todo a punto para el inicio del próximo curso escolar.

Así lo ha señalado Manuel Serrano durante la visita que ha realizado al Colegio Príncipe Felipe, acompañado por el concejal de Educación, Pascual Molina, y el de Proximidad e Intervención Rápida, Carlos Calero, para comprobar ‘in situ’ los trabajos de pintura que se están llevando a cabo en este centro educativo.

Según ha explicado el alcalde, a los trabajos de pintura realizados en el Colegio Príncipe Felipe, que han supuesto una inversión de 45.309 euros, se suman los que el Ayuntamiento está llevando a cabo en San Antón, San Fulgencio y San Pablo durante este verano, por un importe total de 261.000 euros.

Manuel Serrano ha asegurado que el Equipo de Gobierno seguirá garantizando el mantenimiento y la mejora de los colegios públicos del municipio para que los niños y niñas de Albacete, además de recibir una buena formación, lo hagan en las mejores instalaciones.