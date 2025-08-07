La Diputación de Albacete refuerza el deporte provincial con más de 194.000 euros en ayudas 

La Diputación Provincial de Albacete mantiene su compromiso constante con el desarrollo deportivo en la provincia a través de la concesión de dos importantes líneas de ayudas que abarcan tanto la organización de eventos deportivos extraordinarios como el apoyo económico a clubes de fútbol y fútbol sala para la temporada. En conjunto, se movilizan más de 194.000 euros que impactan de forma directa en la dinámica deportiva y en la promoción de valores vinculados al deporte en toda la geografía provincial.

El diputado provincial de Deportes, Dani Sancha, ha destacado que estas iniciativas confirman el compromiso firme de la Diputación con el deporte local en todas sus vertientes y ha enfatizado que “el deporte es una gran herramienta social que debe llegar a todos los rincones de la provincia, sin importar el tamaño o la ubicación de los municipios”.

Por una parte, mediante decreto formado por el presidente, Santi Cabañero, la institución provincial otorga más de 24.000 euros a 37 clubes y federaciones para organizar eventos extraordinarios. Esta cuantía varía en función del alcance y características de cada actividad, con ayudas comprendidas entre aproximadamente 370 y 975 euros por entidad. Con ello, la Diputación apoya una amplia variedad de pruebas deportivas que incluyen carreras populares y trail running, ciclismo en diferentes modalidades, natación, triatlón, fútbol, baloncesto, balonmano, fútbol sala femenino, judo, ajedrez, frontenis o bádminton.

Foto: Diputación de Albacete

Sancha ha resaltado en este sentido la importancia de que los clubes deportivos “sientan el respaldo institucional necesario para que sus actividades puedan celebrarse con éxito en todos los municipios”, valorando que la institución se mantiene como un motor activo que impulsa no solo eventos propios —más de 400 anuales— sino también el calendario organizado desde los clubes.

Así, gracias a estas subvenciones, pruebas con fuerte arraigo social como el Medio Maratón Honorio Cifo Soria, el Trail Territorio Mentiras, la Vuelta Ciclista a los Viñedos o la Copa de Feria de Bádminton podrán continuar desarrollándose con garantías. La convocatoria también respalda numerosos torneos de promoción base y encuentros inclusivos, que contribuyen a la diversidad y pluralidad de la oferta deportiva albaceteña, desde grandes municipios hasta las localidades más pequeñas.

Ayudas a clubes de fútbol y fútbol-sala

En paralelo, el segundo decreto de Presidencia destina en torno a 170.000 euros para subvencionar a 54 clubes de fútbol y fútbol sala en la provincia a lo largo de la temporada deportiva. Los importes otorgados oscilan en un amplio rango que refleja la heterogeneidad de las entidades beneficiarias. En este sentido, las ayudas máximas alcanzan cifras que superan los 17.000 euros, destinadas a los clubes con mayor estructura y volumen competitivo. En el otro extremo, se conceden subvenciones más modestas para clubes de base, formativos o de integración, con aportaciones que rondan los 300 ó 400 euros.

Este sistema de horquillas permite cubrir las necesidades diversas de los clubes albaceteños y garantizar que tanto las grandes entidades, con múltiples equipos y categorías, como las pequeñas asociaciones con enfoque social, puedan acceder al respaldo institucional que favorezca su labor. De este modo, la Diputación facilita un apoyo proporcional y ajustado “para ajustarse a las características, categorías y volumen de cada club, garantizando así que el mayor deporte practicado en la provincia cuente con el apoyo necesario que potencie su crecimiento y consolidación”, ha subrayado el diputado responsable del área deportiva.

Foto: Diputación de Albacete

Tanto para los eventos extraordinarios como para las subvenciones a clubes, las entidades beneficiarias deben presentar una justificación que se extiende hasta el 1 de diciembre de 2025 para los organizadores de eventos y al 31 de octubre de 2025 para clubes de fútbol y fútbol sala.