La Diputación de Albacete hace posible la mejora de más de una docena de calles de este municipio

El vicepresidente de la Diputación y responsable de Obras, Fran Valera, ha comprobado en Elche de la Sierra, junto a su alcaldesa, Raquel Ruiz, los buenos resultados de las obras efectuadas en la localidad con cargo al programa provincial Dipualba Responde, que en sus últimas dos ediciones ha supuesto una inversión superior a los 230.000 euros en la localidad, evidenciando el respaldo del Gobierno de Santi Cabañero a la gestión de los Ayuntamientos y su compromiso con la mejora de servicios e infraestructuras municipales.

Buena parte de las actuaciones de estas dos anualidades se han llevado a cabo en vías públicas. Así, se han asfaltado numerosas calles del Polígono Agropecuario. Unas obras que impulsan el desarrollo de la actividad que se lleva a cabo en este espacio, convertido en uno de los epicentros económicos de la localidad.

En todos los casos, se han efectuado trabajos previos de eliminación de retallos de hormigón, arreglo de baches mediante mezcla bituminosa en frío, y recolocación de elementos del viario (tapas y rejillas de alcantarillado), para posteriormente llevar a cabo la ejecución de bordillos de hormigón prefabricado y acera de solera de hormigón armada. Finalmente, se ha efectuado la pavimentación de cerca de una decena de vías públicas en este polígono.

Del mismo modo, la calle Hospital, en el tramo que comprende desde la intersección con el camino de los Postes hasta la unión con la calle Cristóbal Colón, también se ha pavimentado, al tiempo que se ha sustituido la red general de abastecimiento de agua, incluido el cambio tuberías, arquetas y llaves de corte, poniendo fin a los problemas de presión y a las averías fruto de la antigüedad y del material.

Además, se ha adoquinado la placeta que se encuentra junto a la calle Parada, contribuyendo a mejorar la accesibilidad de la zona, pero también favoreciendo que este espacio se convierta en un punto de encuentro y convivencia para la localidad, y se ha pavimentado la calle Cristóbal Colón, en un tramo de unos 190 metros, que une la intersección con la calle Calderón de la Barca hasta la unión con la calle Hospital, cambiando su red de agua potable; así como el Camino Horma Padilla, mejorando la red de evacuación de aguas pluviales.

En el marco del Dipualba Responde se ha realizado, asimismo, una actuación para proteger la arqueta del colector de aguas residuales para evitar caídas y actos vandálicos, previa limpieza de la zona, para lo que se ha colocado una piedra natural posibilitando así una mayor integración de las infraestructuras, y se ha instalado un doble vallado: uno para la protección de la arqueta propiamente dicha y otro perimetral para evitar el acceso a la zona.

También con el apoyo de la institución provincial se ha mejorado el acceso a la pedanía El Galleto y tanto el abastecimiento como la presión del agua en el Polígono Residencial San Marcos y en el barrio Virgen del Pilar.

En este sentido, Valera ha felicitado al Ayuntamiento por su apuesta por dar continuidad este 2025 a las acciones que emprendieron en 2024 para mejorar vías públicas, explicando que esto contribuye a favorecer la seguridad, la accesibilidad y también la estética de los barrios. Y ha puesto el foco en “lo que no se ve”, aludiendo a las actuaciones hídricas.

De hecho, ha destacado que éstas se traducen en notables beneficios para la localidad, como son la reducción de averías y la prestación de un servicio más eficiente a la ciudadanía. Acciones que están en línea con el esfuerzo que la Diputación viene realizando en materia de eficiencia hídrica y energética.

Más inversiones, más mejoras

Estos trabajos se suman al resto de inversiones que la Diputación de Albacete realizó en la localidad el pasado año en materia de caminos rurales, cultura, deporte, conciliación, seguridad, patrimonio, sostenibilidad, turismo o rehabilitación de patrimonio, que ascendió en total a cerca de 220.000 euros, y que para este 2025 ya han superado los 250.000 euros. A los que se unirán nuevas cuantías de la mano de las convocatorias de ayudas que anualmente dispone el Gobierno provincial para Ayuntamientos.

Entre las que ya están en curso, más allá del Dipualba Responde, destacan los 22.700 euros para la mejora de caminos rurales, claves para la actividad agroalimentaria o el respaldo económico para el III Congreso de Gastronomía de Vanguardia ‘Elchefusión, así como una inversión por un valor superior a los 74.000 euros, que se va a materializar a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), posibilitando la instalación de módulos fotovoltaicos en la planta municipal de bombeo de agua potable de la localidad, en el marco del programa DUS-5000. Un proyecto gestionado por la Diputación que supondrá un notable ahorro económico y un gran avance en materia de eficiencia energética.

“El compromiso del Gobierno de Santi Cabañero con los municipios es transversal y siempre con el objetivo de garantizar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, favorecer el acceso a los servicios públicos en igualdad, y sentar unas bases sólidas que hagan posible un desarrollo económico y social sostenible que contribuya a generar oportunidades”, ha señalado Valera, aludiendo a la importancia que tienen las diferentes convocatorias de ayudas provinciales en esta dirección y reafirmando el compromiso del Gobierno provincial.