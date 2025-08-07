El Ayuntamiento de Albacete abre la sala de musculación de las pistas de atletismo

El concejal de Deportes, Francisco Villaescusa, ha informado de la apertura inminente de la sala de musculación que hay ubicada en las pistas de atletismo y que gestiona el Instituto Municipal de Deportes, IMD, para uso y disfrute de todos los vecinos y vecinos de Albacete, dentro del firme compromiso que mantiene el Equipo de Gobierno de mejorar las instalaciones deportivas municipales para fomentar el deporte y hábitos de vida saludable entre los ciudadanos.

Concretamente, Villaescusa ha explicado que la sala de musculación abrirá sus puertas el próximo lunes, día 11, tras la actuación de mejora que se ha llevado a cabo en sus instalaciones, por valor de 60.400 euros más IVA, consistente en la colocación de suelo nuevo y la incorporación de nuevas máquinas de musculación y otros aparatos como barras, mancuernas y discos, entre otros.

Para todas las personas que estén interesadas, cabe destacar que el horario de apertura de esta sala de musculación será de lunes a viernes de 8:30 a 14:00 hora y de 16:00 a 22:00 horas y los sábados y festivos de 8:30 a 14:00 horas.

Foto: Ayto. Albacete

El concejal de Deportes ha recordado que esta actuación, junto con las realizadas por el Equipo de Gobierno en las salas de musculación de Santa Teresa y el Carlos Belmonte para fomentar su uso entre los ciudadanos, han supuesto una inversión total de 120.000 euros.

Foto: Ayto. Albacete

Además de la mejora de la sala de musculación de las pistas de atletismo, Francisco Villaescusa ha puesto en valor la inversión de 14.600 euros (más IVA) en máquinas de cardio (cintas de correr, elípticas, bicicletas estáticas, etcétera) en Santa Teresa, así como los 44.309 euros (más IVA) destinados a terminar de dotar completamente la sala del Carlos Belmonte, donde se han añadido cerca de 12 nuevas máquinas de musculación.