Rock y pop solidario en este municipio de Albacete

El concierto lo realizará un Combo Rock de alumnos de guitarra de la Escuela de Música de Hellín, compuesto por seis integrantes: tres guitarras, un bajo, batería y voz.

Interpretarán una selección pop rock nacional e internacional principalmente de los 90 y 2000, con alguna otra canción más actual, ha informado la organización del evento en nota de prensa.

‘High way to hell’ de AC/DC; ‘Let it be’ de The Beatles; ‘Sultans of Swing’ de Dire Straits; ‘Grita’ de Jarabe de palo o ‘Still loving you’ de Scorpions son algunos de los temas que se podrán escuchar.

Refugio de Sori será la beneficiaria del servicio de barra del concierto, puesto que la entrada es libre hasta completar el aforo. Se trata de una asociación sin ánimo de lucro, destinada al cuidado de animales rescatados, abandonados o maltratados que están solos a su suerte por las calles de nuestra población.