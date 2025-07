La población albaceteña que duplica su población durante un fin de semana

Un festival que hace que el municipio cambie totalmente durante unos días.

A sus ochenta años, la bonillera María Matamoros pasea por su pueblo albaceteño de El Bonillo con sus amigas octogenarias y un andador, rodeadas por unos cinco mil jóvenes punkis y rockeros, centenares de tiendas quechua apiladas en los bancales y la música en directo de El Drogas como banda sonora.

«Hemos venido a disfrutar del ambiente y escuchar a las orquestas», explica Matamoros, en referencia a la quincena de grupos, dj’s y raves que han inundado el pueblo manchego de apenas 2.900 personas y que ha duplicado su población durante el fin de semana gracias a la 16º edición del festival de música y circo ‘La Nación Alterna’, que lleva como símbolo el icónico lema del pueblo ‘El Bonillo es una Nación’.

Lo que comenzó en 2008 como un pequeño evento musical promovido por la asociación circense local Rolling Cyrcus y que atrajo apenas a un centenar de personas se ha consolidado hoy como uno de los festivales más importantes de La Mancha.

Eran tiempos de crisis económica y los ayuntamientos de los pueblos eran reticentes de invertir sus ajustados presupuestos en la música alternativa.

«Hoy somos la envidia de la zona, todos los pueblos quieren tener un gran evento como este. Cada euro que invierte el Ayuntamiento en el festival revierte el doble de dinero en el pueblo», afirma Manuel Núñez, de la empresa Berrinche, promotora del Alterna, dentro de la Casa de la Cultura del pueblo, convertida durante el festival en los camerinos para las bandas de músicos.

En opinión de Núñez, las claves del éxito del festival residen en la «calidad» y el «cuidado del público» que logran gracias a una estrecha colaboración con el equipo de Gobierno local poniendo a disposición baños, la piscina municipal, camping gratuito y mucha sombra para compensar la fuerza del sol del llano manchego.

«El Alterna no es un festival masivo», detalla Núñez, «podríamos hacerlo más grande pero preferimos ser coherentes y mantener un formato que se ajuste a lo que puede sostener el pueblo».

Con ello han logrado crear un ambiente tranquilo y familiar, donde padres e hijos, raveros y ancianos del pueblo se juntan en las calles para disfrutar de las actuaciones circenses de la mañana o la música en directo que recorre el pueblo al atardecer.

María Matamoros asegura que el festival insufla una vida que El Bonillo necesitaba. «Esto es una maravilla. Se junta la muchachada, los comercios venden más que nunca y hay gente muy curiosa por las calles», dice la bonillera con una sonrisa mientras se fija en un grupo de jóvenes con cresta y disfrazados de manchegas que cruza por su lado.

«Ojalá y algunos se queden a vivir aquí, que hace falta gente», plantea la anciana. «Esto sirve para que los de fuera conozcan El Bonillo, que es una nación», clama Matamoros.

Este lema apareció hace décadas pintada en una pared del pueblo.

La broma se convirtió con los años en un símbolo del municipio, que acabó acuñando una moneda y llevando la frase como marca de sus productos locales o del propio festival.

Para el Alterna no se compran entradas, se adquieren «pasaportes».

El lema va intrínseco al festival», comenta Núñez, quien más allá de un gancho de «branding» considera a ‘La Nación’ como la pequeña comunidad que se gesta dentro del pueblo y durante los días del evento musical.

«Somos una pequeña comunidad y los que vienen al festival se hacen parte de ella. Se genera mucha solidaridad entre los asistentes y los propios músicos, como si fuéramos un país dentro de este recinto», asegura el promotor.

«IDEAL» PARA LOS NIÑOS

Miriam Calero, funcionaria de 42 años y residente en Valencia, acude a El Bonillo desde 2009. Sus dos hijos, de 10 y 8 años, la siguen en esta tradición familiar desde que nacieron.

«El festival es ideal para los pequeños también», manifiesta Calero.

«Hay muchas actividades pensadas para los críos como malabares, talleres artesanales y juegos de pelota», enumera esta madre mientras sus hijos, con pistolas de agua, comienzan un tiroteo con un grupo de viandantes.

Para la cantante del grupo de reggae Iseo&Dodosound, Leire Villanueva, esta edición del Alterna es su primera vez actuando en El Bonillo, y poniendo un pie en ‘La Nación’.

«Cuando nos ofrecieron actuar yo aún no conocía el festival ni el pueblo, pero mis técnicos del grupo sí y me sorprendió la buena fama que tenía», confiesa la cantante navarra, que se ha desplazado con su banda desde Iruña para tocar este sábado.

«En Castilla-La Mancha hay mucho panorama musical y rockero y me parece muy interesante que se apueste por este tipo de actividades culturales y festivales alternativos en pueblos más pequeños y no sólo en grandes ciudades», analiza la artista, que comparte cartel con bandas como Riot Propaganda, Envidia Kotxina o Non Servium.

El Alterna atrae principalmente público de Madrid y Valencia, además de La Mancha, pero su fama ya ha llegado a Galicia, Navarra o Zaragoza, de donde viene Miguel Ledesma, técnico eólico y joven festivalero que pasea por la calle Don Quijote con una litrona de calimocho y una máscara de caballo en la cabeza.

«Normalmente yo venía al Viñarock, pero con lo masificado que está y que ahora lo ha comprado un fondo de inversiones israelí decidí buscarme otro festival con mis colegas», reseña en referencia a la polémica de la empresa KKR, propietaria de varios festivales de música de España y cuya relación con la ocupación de Gaza ha costado críticas y cancelaciones de músicos en sus eventos.

«Aquí la música es igual de buena y se está más cómodo», sostiene Ledesma.

«HAY DE TODO»

Lo mismo repite Álvaro Hernández, un albaceteño de 34 años que sale de los baños sorprendido por su estado.

«Normalmente los aseos son un infierno en los festivales, aquí tienes de todo. Hay duchas, hay agua, hay piscina, puedes acampar sin problemas, puedes aparcar justo al lado del festival, son todo ventajas», manifiesta Hernández, convencido de que volverá el año que viene a un evento que ha logrado un 80% de fidelidad de su público, según los datos de la empresa promotora.

De momento, de cara a atraer un año más la oleada de juventud y música que se ha asentado como una tradición en «la nación» de El Bonillo, el Alterna ya ha anunciado la venta de entradas para el año que viene a partir del próximo miércoles 9 de julio, con los grupos Biznaga, Dubioza Kolektiv y La Élite confirmados.